Serie A e Napoli in allarme: Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus (Di giovedì 10 settembre 2020) La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri.caption id="attachment 687313" align="alignnone" width="594" Aurelio De Laurentiis (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sscNapoli/status/1303959018101186560" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

A novembre su Sky e Now Tv arriva Romulus, esordio alla regia di un progetto televisivo di Matteo Rovere, che ha creato, scritto, diretto e prodotto la serie che porta sul piccolo schermo la nascita d ...

Dopo la notizia rilanciata ieri da La Repubblica sulla positività al coronavirus di uno dei presidenti presenti alla riunione della Lega di Serie A a Milano, oggi il sito "Il Napolista" riporta la not ...

