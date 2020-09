Sebastian Vettel passa all’Aston Martin dal 2021: sostituirà Sergio Perez (Di giovedì 10 settembre 2020) Deciso il futuro di Sebastian Vettel: dopo la Ferrari, andrà in Aston Martin (ora Racing Point) e sostituirà il messicano Sergio Perez Adesso è ufficiale: Sebastian Vettel ripartirà dalla Aston Martin dopo l’addio in Ferrari. Alle prime ore della mattinata odierna è stato annunciato l’ingaggio del quattro volte Campione del Mondo alla nuova Scuderia che “sostituirà” la Racing Point nel prossimo campionato di Formula 1. Vettel – amareggiato dall’addio al Cavallino Rampante (al suo posto ci sarà Carlos Sainz) – si è detto “motivato e pronto ad intraprendere questa nuova avventura” e sarà al volante già dai prossimi ... Leggi su zon

