Reazione a Catena, 10 Settembre 2020: com’è andata la sfida tra i Tre alla Seconda e i Chiaro di Luna (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro giro altra sfida per il game show estivo di RaiUno, Reazione a Catena, in particolare per i Tre alla Seconda. Nel format basato principalmente sugli incastri lessicali e legami di parole, i fratelli Bartoloni continuano a primeggiare e a vincere. Ma un’altra squadra sfidante farà di tutto per togliere il titolo al terzetto fiorentino. Chi avrà la meglio questa sera nel quiz condotto da Marco Liorni? E quale sarà L’ultima parola, l’unica che permetterà di portarsi a casa il montepremi in gettoni d’oro? Reazione a Catena: i Tre alla Seconda tra le migliori squadre di quest’anno Con la vittoria di ieri, grazie alla parola MANCA, Marco, ... Leggi su italiasera

xhelenadelonge : e anche oggi avrei vinto il montepremi di reazione a catena BAST - italiaserait : Reazione a Catena, 10 Settembre 2020: com’è andata la sfida tra i Tre alla Seconda e i Chiaro di Luna - effibriest_ : @Marinella611 Ah, grazie per l'informazione non lo conoscevo ? Diciamo che a pelle assocerei Alpi-Appennini in un g… - seaxnymph1 : guardando reazione a catena per ottenere la briciola di serotonina quotidiana - FossiIoSenzaTe : RT @CrazyMalandrina: Ma basta con questa cazzo di Karaoke di merda. Pure a Reazione a Catena dobbiamo subire questa cagata lagnosa che chi… -