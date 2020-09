Napoli. Il presidente De Laurentiis positivo al Covid-19 (Di giovedì 10 settembre 2020) Napoli. Aurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. Potrebbe essere il numero uno del Napoli il presidente che ieri ha partecipato all’assemblea di Lega nonostante fosse già risultato positivo: DeLa non sarebbe asintomatico e nei giorni scorsi anche un dirigente del club azzurro sarebbe stato trovato positivo al Covid-19. De Laurentiis positivo A riportare la notizia … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

NewSicilia : Il presidente del @sscnapoli, @ADeLaurentiis, sarebbe risultato positivo al #Coronavirus. #Sport #SerieA… - AlfonsoTax2 : #DeLaurentiis positivo al #coronavirus ?????? In bocca al lupo Presidente!!! ???? #Napoli @sscnapoli - Arianna_82_ : RT @napolista: De Laurentiis positivo al coronavirus Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Positivo anche un suo familiare. I… - MartyCippy : @Wolfango83 Il presidente del Napoli De Laurentis - lucbofficial : RT @f_stelo: Auguri di pronta guarigione Presidente, e Forza Napoli Sempre ?? @ADeLaurentiis -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli presidente

Il Mattino

Il presidente dei partenopei, dopo un’attenta analisi, avrebbe dato il via libera all’operazione di mercato. Szoboszlai, De Laurentiis ha dato il via libera per l’acquisto È un Napoli scatenato in ...Aurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. Potrebbe essere il numero uno del Napoli il presidente che ieri ha partecipato all'assemblea di Lega nonostante fosse già risultato positivo: DeLa non ...