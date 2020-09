Lega Serie A dice sì all’ingresso dei fondi nella partita dei diritti TV (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – I fondi di private equity entreranno nel business dei diritti televisivi sul Campionato di calcio: la scelta è fra la cordata formata da CVC-Advent-Fsi e quella del duo Bain-NB Renaissance. Lo ha deciso l’assemblea della Lega di Serie A che, senza riuscire a rimuovere tutte le obiezioni dei Club, ha approvato la creazione di una media company per la gestione commerciale dei diritti TV per 10 stagioni. I 20 club che compongono la Lega hanno poi votato a favore dell’ingresso dei fondi nel capitale della media company, selezionando appunto le due cordate e cestinando altre proposte. La scelta fra le due cordate sarà effettuata alla prossima riunione prevista il 30 settembre, esaminando le due proposte pervenute, che puntano ... Leggi su quifinanza

