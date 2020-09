Il virus dell’HIV torna a far paura: in Italia 18 mila persone hanno l’AIDS e non lo sanno, nuove diagnosi rallentate dalla pandemia (Di giovedì 10 settembre 2020) “Oggi calcoliamo che circa 18 mila persone in Italia vivono con l’infezione da Hiv e non sanno di essere infetti. Vuol dire che si devono cercare nuove strategie per far emergere il sommerso, per far sì che queste persone possano essere diagnosticate rapidamente e non avvenga ciò che sta abitualmente avvenendo, cioè una diagnosi tardiva che comporta mille problematiche in termini di salute per il paziente e di sanità pubblica, perché questo vuol dire aumentato rischio di trasmissione della malattia“. Così l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), oggi durante l’evento online di premiazione ... Leggi su meteoweb.eu

