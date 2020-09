Huawei MatePad T10 e T10s: arrivano i nuovi tablet entry level (Di giovedì 10 settembre 2020) Huawei presenta oggi i suoi nuovi tablet Huawei MatePad T10 e Huawei MatePad T10s che arricchiscono ulteriormente la fortunata serie Huawei MatePad T Huawei ha appena presentato i nuovi tablet che entreranno a far parte della serie MatePad T, ovvero MatePad T10 e MatePad T10s. Per rendere ancora più completa l’esperienza utente, Huawei lancia una promozione speciale. A partire da oggi fino all’11 ottobre, tutti coloro che acquisteranno Huawei MatePad T10s riceveranno incluso nel prezzo Huawei router ... Leggi su tuttotek

