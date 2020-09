Highlights Azarenka-Mertens, Us Open 2020 (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Victoria Azarenka ed Elise Mertens, valevole per i quarti di finale degli Us Open 2020. La bielorussia, che conferma di essere in un periodo di grandissima forma, batte la belga in due set con il punteggio di 6-1 6-0, chiudendo la pratica in tempi molto brevi. Stasera sarà subito semifinale, con Azarenka che si troverà di fronte la padrona di casa Serena Williams. Leggi su sportface

oktennis : US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Azarenka US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match • Ok Tennis oktennis US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match

US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match 8 Settembre 2020 US Open: Berrettini dura un set, poi Rublev sale in cattedra (highlights) 8 Settembre 2020 US Open: Azarenka ...

US Open: Berrettini dura un set, poi Rublev sale in cattedra (highlights)

US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match 8 Settembre 2020 US Open: Berrettini dura un set, poi Rublev sale in cattedra (highlights) 8 Settembre 2020 US Open: Azarenka ...

US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match 8 Settembre 2020 US Open: Berrettini dura un set, poi Rublev sale in cattedra (highlights) 8 Settembre 2020 US Open: Azarenka ...US Open: rimonta Azarenka, battuta anche Muchova. Gli highlights del match 8 Settembre 2020 US Open: Berrettini dura un set, poi Rublev sale in cattedra (highlights) 8 Settembre 2020 US Open: Azarenka ...