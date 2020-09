Elezioni a Legnano, i candidati: Lucia Bertolini di "La Sinistra-Legnano in Comune" (Di giovedì 10 settembre 2020) Legnano, Milano,, 10 settembre 2020 - «Senza una forza di Sinistra e senza i nostri valori la società perde qualcosa di importante": Lucia Bertolini, insegnante oggi in pensione, è la candidata ... Leggi su ilgiorno

La_Prealpina : Radice: «Facciamo ripartire la città» - varesenews : Amga nel “salvataggio” di Accam divide i candidati alle elezioni di Legnano -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Legnano

LegnanoNews

La prossimità come dimensione fondamentale «per non lasciare indietro nessuno»: è l’indicazione emersa dall’incontro proposto martedì sera dalla lista civica riLegnano con Cristina Tajani, assessore a ...Tutti i contenuti originali sono di proprietà di LegnanoNews, ne è consentito l'utilizzo citando il sito come fonte. Dei contenuti non originali viene citata la fonte.