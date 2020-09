De Laurentiis da Napoli al Gemelli in ambulanza, ha chiesto lui di andare lì (Di giovedì 10 settembre 2020) È stata una giornata a dir poco intensa quella di Aurelio De Laurentiis. Poco dopo le otto il Napolista ha dato la notizia della positività al coronavirus del presidente del Napoli. Un’ora dopo, ecco la conferma ufficiale del club. È stato solo l’inizio. Il giorno prima c’era stata l’assemblea di Lega Serie A per votare l’ingresso dei private equity. De Laurentiis è stato immortalato all’ingresso e all’uscita senza mascherina. E si sono diffuse voci su sui presunti sintomi che avrebbe giustificato adducendo una dissenteria dovute a una scorpacciata di pesce. In realtà, il Napoli fa sapere che Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto i sintomi del covid-19, se non nella serata di ieri. Quando aveva la febbre a ... Leggi su ilnapolista

