Cassa integrazione coronavirus fino a 2 anni: ecco cosa potrebbe cambiare (Di giovedì 10 settembre 2020) Confindustria, ovvero la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi in Italia, intende partecipare attivamente alla fase di ricostruzione dell’economia italiana, post lockdown. E lo fa con una proposta concreta ed innovativa, vale a dire una sorta di Cassa integrazione speciale Covid-19 di durata biennale. Vediamo allora quali sono i dettagli di questa possibile svolta in arrivo, e che certamente potrebbe costituire un salvagente per tantissime aziende e lavoratori, provati dalla crisi sanitaria e dalla chiusura forzata delle attività. Se ti interessa saperne di più su Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire, e se queste ultime prevalgono sulla prima, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : #Salvini a #Fuoridalcoro: 'chiudono locali, stadi, ristoranti, discoteche, migliaia di italiani stanno ancora aspet… - LegaSalvini : #Salvini a #lariachetira: 'Il problema è il lavoro, il lavoro, il lavoro. Fossi io il presidente del Consiglio parl… - borghi_claudio : Dal bando per i banchi. Due del Comitato Tecnico, due della Azzolina... e nessuno che si accorge che stanno assegn… - peportasryles : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arcuri voleva dare 45 milioni a un’azienda con un dipendente Il proprietario e unico im… - edoludo : RT @LaVeritaWeb: Il proprietario e unico impiegato della Nexus a marzo è entrato in cassa integrazione. Ora è irreperibile, come il fratell… -