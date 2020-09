Bambino di 8 anni e studente del liceo positivi al Covid: chiuse le scuole e quarantena per compagni e maestre (Di giovedì 10 settembre 2020) Un Bambino di 8 anni di una classe di seconda elementare all’International School of Florence, una scuola privata americana con sede a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze è risultato positivo al Coronavirus e, secondo quanto si legge su La Nazione, sono stati posti in quarantena i bambini dell’intera classe del piccolo e le due maestre. Questa mattina, la Asl precisa che in quarantena, nella stessa scuola, oltre al Bambino di 8 anni, sono stati messi anche un’altra classe di seconda elementare e le rispettive due maestre. In totale, sono adesso sotto sorveglianza sanitaria 25 bambini e quattro insegnanti. Secondo quanto appreso, le due classi si sono incontrate durante la ricreazione il primo giorno di scuola e quindi le ... Leggi su meteoweb.eu

