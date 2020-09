Sospeso il test sul vaccino: «Reazione anomala». Bassetti ai no-vax: «È la prova che i controlli ci sono» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sospesi tutti i test clinici per il vaccino contro il coronavirus sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Un partecipante ha infatti avuto una «sospetta Reazione avversa» nel Regno Unito. Lo riferiscono i media inglesi. Secondo il colosso farmaceutico, si tratta di una pausa «di routine» nel caso di «una malattia inspiegabile» che consente di esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza. vaccino, il test aveva avuto successo nelle prime due fasi Il vaccino AstraZeneca-Oxford University è visto come un forte contendente tra decine in fase di sviluppo a livello globale. Si sperava che potesse essere uno dei primi ad arrivare sul mercato, dopo il successo dei test di fase 1 e 2. Il suo ... Leggi su secoloditalia

