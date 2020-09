Ryan Reynolds riporta Rick Moranis sulle scene per uno spot televisivo (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) 20 anni dopo il suo ritiro, la star di Ghostbuster Rick Moranis torna a recitare grazie a Ryan Reynolds che gli dà il benvenuto in un nuovo spot di una compagnia telefonica. Ryan Reynolds ha condiviso un nuovo spot, per il lancio di un nuovo piano illimitato realizzato da una compagnia telefonica, nel quale per la gioia di molti cinefili fa la sua comparsa Rick Moranis, dopo ben 20 anni dal suo ritiro dalle scene. Mercoledì mattina, la star di Deadpool Ryan Reynolds ha condiviso su Twitter uno spot pubblicitario per Mint Mobile, dove a un certo punto accoglie Rick Moranis, paragonando la sua assenza dalle ... Leggi su movieplayer

