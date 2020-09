Rebecca Quinn annuncia il suo orientamento sessuale su Instagram (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rebecca Quinn, calciatrice della Nazionale canadese, su Instagram ha fatto coming out. La ragazza ha annunciato il suo orientamento sessuale Rebecca Quinn ha fatto il gol più difficile della sua vita da calciatrice. La donna ha pubblicato un lunghissimo post sul suo account Instagram in cui ha annunciato il suo orientamento sessuale. Un coming out difficile, che ha anche l’obiettivo di sensibilizzare lo stesso social network su tematiche importanti come i diritti LGTB. La donna ha chiesto aiuto ai cisgender nel migliorare Instagram prima di invitare i queer – di fatto tutti coloro che non sono eterosessuali – a fare coming out sui social ... Leggi su bloglive

Sono ormai molti anni che Rebecca Quinn non deve più nascondere alle persone che ama la sua natura transgender, ma per la 25enne calciatrice della Nazionale canadese, bronzo olimpico a Rio 2016, la ve ...

