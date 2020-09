Pontassieve, Salvini aggredito: una ventenne gli strappa il rosario e la camicia – Il video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una ragazza ventenne, originaria del Congo, ha strappato la catenina, un rosario, che aveva al collo al leader della Lega, Matteo Salvini, finendo per lacerargli anche la camicia: è successo a pochi minuti dal suo arrivo a Pontassieve, in una delle tappe di oggi del tour elettorale in provincia di Firenze. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno identificato la giovane, che era tra il pubblico che si era radunato per l’arrivo del leader della Lega: la questura parla di una persona «in evidente stato di alterazione psico-fisica». «Tutto bene tranquilli, nessun problema fisico», dice Matteo Salvini sui social poco dopo. «La camicia strappata la posso ... Leggi su open.online

