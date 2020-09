Napoli, ceduti Tutino e Palemiero alla Salernitana (Di mercoledì 9 settembre 2020) Due cessioni per il Napoli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, arriva una doppia cessione per il Napoli. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Tutino e Palmiero ceduti alla Salernitana. L’attaccante las… - MondoNapoli : Tmw - Napoli, Tutino e Palmiero ceduti in B: entrambi vicino al Lecce - - FilippoRubu00 : ??#Napoli, verranno presentate le consuete offerte per il rinnovo a #Hysaj ???? e #Maksimovic???? Se non dovessero acce… - pap1pap : @cippiriddu cazzo cippiriddu... i giocatori vengono ceduti tutti gli anni e hanno contratti in essere...mica chiedo… - Giusepp96856933 : @ilbossdelcalci1 @scar15385 Beh, dei giovani ceduti, rimpiango solo Aubameyang...gli altri che cosa hanno fatto? -… -