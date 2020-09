Milano, completati scavi M4: la prima tratta aprirà in primavera 2021 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 settembre 2020 - "Missione compiuta" per le Tunnel Boring Machine, le cosiddette "talpe" al lavoro per la nuova linea M4 con il "breakthrough" al cantiere della stazione Solari della prima ... Leggi su ilgiorno

Milano, 9 settembre 2020 - "Missione compiuta" per le Tunnel Boring Machine, le cosiddette "talpe" al lavoro per la nuova linea M4 con il "breakthrough" al cantiere della stazione Solari della prima d ...

Treni: da giovedì riattivata la linea succursale dei Giovi sulla Milano-Genova

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Da giovedì 10 settembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Milano tornerà a percorrere la linea Succursale dei Giovi. La linea era stata interrotta il 25 Luglio ...

