Mignonnes, la recensione: Crescere, tra pressioni culturali e sociali (Di mercoledì 9 settembre 2020) La recensione di Mignonnes (Cuties), il film di Maïmouna Doucouré disponibile dal 9 settembre su Netflix. È strano scrivere la recensione di Mignonnes (Cuties nel titolo internazionale) ora, mesi dopo aver visto il film in quel di Berlino lo scorso febbraio, in seguito alle polemiche scoppiate in USA riguardo il nuovo poster che è stato diffuso, accusato di sessualizzare l'immagine delle giovani protagoniste. Per fortuna in questa sede dobbiamo parlare del film di Maïmouna Doucouré e non di come viene comunicato, perché non abbiamo riscontrato questa intenzione nel lavoro della regista, che è invece delicato nel suo approccio alla storia della protagonista e del difficile periodo di passaggio che attraversa. Crescere, che fatica ... Leggi su movieplayer

Mignonnes (Cuties) racconta infatti di Amy, una ragazzina di undici anni che vive con sua madre Mariam e il fratello minore, in attesa del ritorno in famiglia del padre dal Senegal. Quella di Amy è un ...

La danza come strumento di crescita e l'ipersessualizzazione delle preadolescenti come cosa da combattere: sono i due fari che illuminano 'Mignonnes', conosciuto anche con il titolo 'Donne ai primi pa ...

