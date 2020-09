“Mi è capitato che fossimo in tre..”: la confessione audace di Bruno Barbieri spiazza tutti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bruno Barbieri è uno dei più famosi chef italiani. Conosciuto soprattutto per essere il giudice più ‘longevo’ di Masterchef e da qualche anno conduce anche un programma tutto suo, 4 Hotel. Ma non solo, perché lo chef Barbieri è anche un affermato imprenditore, soprattutto nell’ambito culinario, possiede infatti diversi ristoranti. Eppure, anche se sappiamo molto della sua carriera e i suoi affari, non conosciamo abbastanza la sua vita privata. Lo chef stellato, in effetti, ha sempre preferito mantenere tale la sua privacy e si è spesso mostrato una persona molto riservata. Proprio per questo aleggiano molti dubbi a riguardo, soprattutto, sulla sfera sentimentale. In tanti si chiedono se Bruno Barbieri sia fidanzato e altrettanti hanno ... Leggi su velvetgossip

berlusconi : Mi è capitato anche questo: sto bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna ele… - bacifinoaridere : La mia ex migliore amica per i miei 18 anni mi ha fatto un vestito bellissimo e una lettera meravigliosa, poco fa m… - Drakul4000 : @mesonorotta Mi è capitato di perdonare. Ma si sta molto male... - _goodwind : Ci siamo mollati a giugno dell’anno scorso, dopo un po’ è tornato con la sua ex (dopo tutto quello che mi aveva det… - markorusso69 : @Biancarosabesso La cosa più vomitevole è disgustosa che mi sia mai capitato di vedere -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi capitato Javier Tebas: «La Liga vale più di Messi o di un club, questa è la mia regola» Corriere della Sera