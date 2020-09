Le date della Serie BKT 2020/21: prima gara il 25 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) date Serie B 2020 2021 – L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà nel weekend del 26/27 settembre, ad una settimana di distanza dal via alla Serie A, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle nazionali. La prima giornata sarà in realtà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sscnapoli : Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci… - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Le date della Serie BKT 2020/21: prima gara il 25 settembre: Date Serie B 2020 2021 –… - ValdoTv : - sportparma : Il CRER svela le date della stagione ’20/’21 e i gironi di Coppa -