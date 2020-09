Inter, ecco Hakimi: “Io spagnolo, marocchino e interista” (VIDEO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Inter saluta l’arrivo in nerazzurro di Achraf Hakimi con un particolare VIDEO sui social, in cui il nuovo giocatore di Antonio Conte sottolinea le sue origini ma anche la sua nuova avventura in Serie A. “Sono Hakimi: lo spagnolo, il marocchino e l’Interista”, queste le parole del nuovo acquisto nerazzurro che sta già facendo sognare i tifosi della Beneamata. Il VIDEO postato sui profili social dell’Inter 📹 BENVENUTO El jugador. El hombre. El chaval. 🇲🇦#WelcomeHakimi ⚫🔵 @AchrafHakimi #NotForEveryone pic.twitter.com/7c0fqUdkep — Inter (@Inter) September 9, 2020 Leggi su sportface

Inter : ?? | TERZA MAGLIA Strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, ecco la terza maglia 20/21! Scopri di più ??… - forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - Inter : ?? | SFIDA Quattro giocatori dell'Inter coinvolti in una sfida senza esclusione di colpi a @EASPORTSFIFA: ecco come… - samirejaz1 : Sono dovuti andare in Marocco per filmare, ecco perché hanno preso tutto sto tempo - sportface2016 : VIDEO - #Inter Presentato #Hakimi con un video sui social -