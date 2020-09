IL CENTROCAMPISTA BURRAI CEDUTO AL PERUGIA. GRAZIE SALVATORE! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Pordenone Calcio comunica di aver CEDUTO a titolo definitivo il CENTROCAMPISTA Salvatore BURRAI al PERUGIA. Il calciatore sardo lascia la maglia neroverde dopo un ciclo di quattro stagioni in cui è stato grande protagonista. Fondamentale il contributo dato alla squadra nel raggiungimento degli ottavi di finale di Coppa Italia nel 2017/18, alla conquista della promozione in B con l’affermazione nella Serie C 2018/19 (impreziosita dal successo in Supercoppa) e all’approdo sino alla semifinale playoff 2019/20 di B. Con il Pordenone BURRAI ha totalizzato 149 presenze, 25 reti e 50 assist. Dal presidente Mauro Lovisa e tutta la società… GRAZIE SALVATORE! Powered by WPeMatico Leggi su udine20

Primi giorni di lavoro per il Perugia di Fabio Caserta che si sta preparando alla prossima stagione di serie C al fresco di Cascia. In attesa di ufficializzazioni dal calciomercato, con il ds Giannitt ...

Tre club di B su Giacomo Calò, centrocampista classe '97 del Genoa. Il Pordenone insiste, proprio perché cederà Burrai al Perugia. I liguri non vorrebbero darlo in prestito, ma i friulani non mollano.

