Governo impantanato: il Pd ostaggio dei Cinquestelle (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dura meno di ventiquattr'ore la «pace» tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito democratico. «La decisione del Pd sul referendum rafforza l'alleanza di Governo. Il taglio dei parlamentari è il primo step per altre riforme», dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, plaudendo all'esito della Direzione Dem che ha deciso di sostenere il sì al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Peccato però che sibito dopo il titolare della Farnesina e il capo politico reggente del M5S Vito Crimi riaprano il fronte del Mes, ribadendo la contrarietà dei pentastellati all'uso del fondo salva-Stati. Il secco no viene confermato poche ore dopo l'intervento del segretario del Pd alla Direzione Dem. «L'Italia deve utilizzare il Mes, una linea di credito molto vantaggiosa per rinnovare la sanità», ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Governo impantanato Mps, ancora reazioni a ipotesi spezzatino, per sindacato futuro non è smembramento FIRST CISL America2020: Il Vietnam di JFK e lo sceriffo Trump

Biden è rimasto impantanato nel Vietnam delle rivolte dei movimenti che fiancheggiano i democratici, è nella giungla della guerriglia urbana, ha dovuto condannare la violenza a Portland (senza mai ess ...

Libano, Usa rivolgono appello a leader politici a riformare Paese -3-

Il primo ministro libanese, Moustapha Adib, sta avviando le consultazioni parlamentari per formare un nuovo governo entro 15 giorni, al fine di attuare riforme urgenti in questo Paese impantanato in ...

Biden è rimasto impantanato nel Vietnam delle rivolte dei movimenti che fiancheggiano i democratici, è nella giungla della guerriglia urbana, ha dovuto condannare la violenza a Portland (senza mai ess ...Il primo ministro libanese, Moustapha Adib, sta avviando le consultazioni parlamentari per formare un nuovo governo entro 15 giorni, al fine di attuare riforme urgenti in questo Paese impantanato in ...