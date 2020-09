Ferdinand si ‘autocelebra’ e poi esalta Cristiano Ronaldo: “101 gol in Nazionale. C’è chi non li fa in tutta la carriera…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha toccato quota 101 gol col Portogallo. Numeri strastosferici per il portoghese che è diventato il secondo della storia a raggiungere quota 100 con la propria Nazionale dopo l'iraniano Ali Daei. Tra i tanti messaggi arrivato al fuoriclasse della Juventus, anche uno molto speciale da parte di Rio Ferdinand.Ferdinand: il messaggio a CR7caption id="attachment 1007295" align="alignnone" width="594" Rio Ferdinand (getty images)/captionLa FIFA ha raccolto i messaggi dei grandi ex compagni di club e Nazionale del numero 7 della Juventus. Tra questi c'è anche quello dell'ex Manchester United Rio Ferdinand, suo ex compagno ai tempi dei Red Devils. Un video anche ironico nel quale l'ex difensore, prima di fare i complimenti a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ferdinand si autocelebra e poi esalta Cristiano Ronaldo: '101 gol in Nazionale. C'è chi non li fa in tutta la carri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferdinand ‘autocelebra’