Elezioni regionali, comunali e referendum costituzionale 2020: quando e come si vota? (Di mercoledì 9 settembre 2020) ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 ...del certificato deve essere fatta esclusivamente via e-mail all'indirizzo igiene.pubblica@ausl.vda.it ;... Leggi su aostasera

SusannaCeccardi : Forte perplessità per la riapertura delle #scuole a pochi giorni dalle elezioni regionali. Non ha senso aprire gli… - Mov5Stelle : Tornare a casa per votare al #referendum per il #TaglioDeiParlamentari ed alle elezioni regionali i prossimi 20 e 2… - Unomattina : 'Non ho la sfera di cristallo e non conosco in anticipo l'esito del #ReferendumCostituzionale e delle elezioni regi… - DDevil977 : RT @GiorgiaMeloni: Il PD in pieno panico per le elezioni regionali invita gli elettori del M5S al “voto utile”. Sì, utile a mantenere il lo… - becksina2013 : @VEventuali Lo spero e spero che gliene diano di più , ma non vorrei sia fatto ad arte per le elezioni regionali ?? -