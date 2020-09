Due concorrenti del Grande Fratello Vip non si sopportano: ecco chi sono, la confessione di Signorini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ci sarebbe in atto una “guerra fredda” tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ex fidanzati ed anche prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 in partenza dal 14 settembre. La croccantissima indiscrezione giunge direttamente da Alfonso Signorini tra le pagine di Chi. Due concorrenti del Grande Fratello Vip non si sopportano, ecco chi sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

CINZIABURINI : RT @scarci: A Milano due negozi Simply verso la chiusura. Disinteresse dei soci Conad e dei concorrenti - scarci : A Milano due negozi Simply verso la chiusura. Disinteresse dei soci Conad e dei concorrenti - Novella_2000 : Tra due concorrenti del Grande Fratello Vip c’è dell’astio - StraNotizie : Alfonso Signorini svela due concorrenti del GF Vip 5 che non si sopportano e 3 nomi che sono sfumati all’ultimo - Bonaventurout : @Antonin86317102 Il Calabria della scorsa stagione farebbe fatica pure in B Il Calabria di due anni fa è un buon gi… -