Csm, si dimette un altro consigliere citato nell’inchiesta su Luca Palamara: è il sesto caso. “Su di me aperta azione disciplinare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il caso Palamara non si ferma. E continua a provocare scosse di assestamente dentro al Consiglio superiore della magistratura. L’ultimo a cadere è Marco Mancinetti, togato di Unicost, la corrente moderata delle toghe: ha deciso di dimettersi da Palazzo dei Marescialli. Il motivo? Su di lui è stata aperta un’azione disciplinare dopo che la procura di Perugia ha intercettato le sue chat con Luca Palamara. “Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell’azione disciplinare nei miei confronti da parte della Procura generale per fatti inerenti alle attività amministrative svolte dalla precedente consiliatura, sulla base delle chat da me intrattenute con Luca Palamara – spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano

