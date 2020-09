Cristiano Ronaldo elogia Kulusevski: “Gran talento, ci aiuterà a vincere” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nella notte del raggiungimento dello tripla cifra con la maglia del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha avuto anche parole di elogio per Dejan Kulusevski; suo compagno di squadra alla Juventus e avversario ieri sera con la Svezia. Il cinque volte Pallone d’oro, come riportato da Aftonbladet, ha dichiarato: “È un grande talento. Ci aiuterà a vincere e realizzare cose incredibili. Mi piace molto vederlo, ha un grande potenziale ed è un ottimo giocatore. Spero di giocare con lui e di segnare tanti gol insieme”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Cristiano Ronaldo elogia Kulusevski: “Gran talento, ci aiuterà a vincere” proviene ... Leggi su alfredopedulla

