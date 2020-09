Covid: primo morto a Cagliari in seconda ondata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cagliari, 09 SET - Salgono a 139 le vittime da coronavirus in Sardegna. Oggi pomeriggio è morto un uomo di 72 anni: era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Regione Campania

Da gennaio a maggio, le esportazioni hanno subito una diminuzione del -34,4%. Il saldo della bilancia commerciale nei primi 5 mesi dell’anno in corso risulta di 500 milioni di euro. Il 2020, per la te ...Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo è positivo al Covid19 ed è ricoverato non in gravi condizioni. Il pronto soccorso resta operativo visto che viene sanificato ...