Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e bevande, +9,2% (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) – Non si arresta dopo la fine del lockdown la crescita degli acquisti alimentari domestici. Secondo il panel Ismea-Nielsen, dopo l’andamento stagnante del 2019 (+0,4%), il primo semestre di quest’anno ha fatto registrare un incremento in valore degli acquisti di cibi e bevande del 9,2% su base annua, mettendo a segno la variazione più alta degli ultimi 10 anni. L’andamento positivo degli acquisti alimentari delle famiglie è una diretta conseguenza della chiusura del circuito Ho.re.ca nei mesi clou dell’emergenza sanitaria, e di una ripartenza ancora stentata del canale extra domestico almeno fino al mese di giugno, legata alle restrizioni degli spostamenti e alle modalità di lavoro a distanza di molti italiani.Al ... Leggi su meteoweb.eu

fisco24_info : Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e bevande, +9,2% : -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi sem Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e bevande, +9,2% Yahoo Finanza Consumi, in 1° sem. 2020 boom acquisti cibi e bevande, +9,2%

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Non si arresta dopo la fine del lockdown la crescita degli acquisti alimentari domestici. Secondo il panel Ismea-Nielsen, dopo l'andamento stagnante del 2019 (+0,4 ...

Alto Garda Servizi: -9,9% ricavi I sem a 5,1 mln, utile scende a 0,4 mln

Cda punta a utile netto 2020 pari ad almeno 2 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Il cda di Alto Garda Servizi ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno che ha visto una cont ...

Roma, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Non si arresta dopo la fine del lockdown la crescita degli acquisti alimentari domestici. Secondo il panel Ismea-Nielsen, dopo l'andamento stagnante del 2019 (+0,4 ...Cda punta a utile netto 2020 pari ad almeno 2 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Il cda di Alto Garda Servizi ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno che ha visto una cont ...