Calciomercato Bologna, la trattativa per Supryaga va avanti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Bologna: i rossoblù punteranno su Supryaga per l’attacco Il Bologna è a caccia di rinforzi in attacco e avrebbe messo gli occhi su Vladyslav Supryaga, punta classe 2000 della Dinamo Kiev. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore i contatti tra il club ucraino e l’agente del calciatore si sarebbero intensificati. I prossimi sviluppi potrebbero arrivare tra oggi e domani, con il Bologna che spera di regalare a Sinisa Mihajlovic un attaccante dall’ottimo futuro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bologna, due esuberi pronti a partire

Calcio a 7 misto Uisp, è il primo campionato a Bologna aperto a tutti

Partirà il 19 ottobre il campionato di calcio a 7 misto della Uisp Bologna. Una competizione che rispecchia in pieno lo slogan dell’Ente di promozione “SportPerTutti” e che grazie alla propria visione ...

Mihajlovic: «Covid? Quanta invidia e fango su di me»

«Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso». Sono le parole che l'allenatore del Bologna, Sinisa Mi ...

