Vialli vince la battaglia contro cancro. I gemelli del gol, continuano insieme la guerra per la vita (Di martedì 8 settembre 2020) Vialli ha vinto il primo tempo della sfida contro il tumore. Dopo mesi di terapie durissime ed invasive, Vialli è tornato. Il CT della Nazionale di calcio Roberto Mancini, ha avuto Vialli al suo fianco come Capo Delegazione nelle due partite di Nations League disputate dagli azzurri contro la Serbia e l’Olanda. Vialli è apparso provato nel fisico, ma non nel morale. Il calciatore lotta contro la terribile malattia cercando di continuare a svolgere il suo lavoro in collaborazione con Mancini. E’ stata, quella Vialli-Mancini, una delle coppie d’attacco più importanti della storia del calcio italiano. Erano i gemelli del gol, Vialli e Mancini: due talenti calcisitici purissimi ... Leggi su optimagazine

