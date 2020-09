Sospetto contagio in una scuola di Crema. Un’intera classe in isolamento precauzionale. Azzolina: “Saranno fatti test a campione anche agli studenti” (Di martedì 8 settembre 2020) “Durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo”. E’ quanto ha detto il ministro per l’Istruzione, Lucia Azzolina, rispondendo ai senatori al termine di una informativa a Palazzo Madama. E intanto in una scuola di Crema, in provincia di Cremona, è scattato, per la prima volta, il protocollo anti-Covid in una scuola dell’infanzia dove è stato segnalato un caso di Sospetto contagio. Tutta la classe frequentata da un ... Leggi su lanotiziagiornale

Abbiamo più volte sostenuto, anche in base alla lettura dei dati emersi dalle nostre indagini on-line, che durante il lockdown la scuola ha avuto, per gli adolescenti, un ruolo di straordinaria import ...

Cinque nuovi casi di Covid-19 in Valle d’Aosta, gli infetti salgono a 39

AOSTA. Dopo qualche giorno di «tregua» con zero incremento dei contagi intercettati, oggi salgono a 39 i cittadini Covid positivi in Valle. Il bollettino giornaliero diffuso dal ministero della Salute ...

