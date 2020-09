Rimpasto in Commissione Ue. L'irlandese McGuinness sostituisce Hogan (Di martedì 8 settembre 2020) Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato a sorpresa un mini-Rimpasto del suo collegio, dopo le dimissioni del commissario al Commercio Phil Hogan per aver violato le misure sanitarie anti-Covid durante le sue vacanze estive in Irlanda. Tra i due candidati propo Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Rimpasto in Commissione Ue. L'irlandese McGuinness sostituisce Hogan. A Dombrovskis il commercio, ma Gentiloni non… - dianaseverati : RT @eunewsit: Rimpasto in Commissione UE, @vonderLeyen : “ @MaireadMcGMEP sostituisce Hogan, e il commercio va a @VDombrovskis ” https://t.… - AleSalvi12 : RT @davcarretta: Tra mezz’ora Ursula von der Leyen annuncia il nuovo commissario irlandese dopo le dimissioni di Phil Hogan. E, secondo d… - ottavio1974 : RT @davcarretta: Tra mezz’ora Ursula von der Leyen annuncia il nuovo commissario irlandese dopo le dimissioni di Phil Hogan. E, secondo d… - revolution_fr : RT @davcarretta: Tra mezz’ora Ursula von der Leyen annuncia il nuovo commissario irlandese dopo le dimissioni di Phil Hogan. E, secondo d… -