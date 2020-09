Omicidio Willy, la diretta razzista del videomaker Di Folco: «È morto per sua scelta». Poi dà la colpa a una falsa notizia (Di martedì 8 settembre 2020) «Ah piccolo Willy, che ci facevi alle 2 di notte in giro? Tu non sei piccolo, sei piccolo di età, ma già sei uno scafato». Parole deliranti affidate a una diretta social da parte di Giorgio Di Folco: sulla sua pagina Facebook da oltre 10mila “mi piace”, l’uomo si descrive come un “reporter”. Dopo l’Omicidio del 21enne a Colleferro, Di Folco si è lasciato andare a dichiarazioni xenofobe, asserendo che Willy «è morto per sua scelta». «Piccolo Willy, come questi str***etti che a mezzanotte stanno ancora la Mcdonald’s in giro, bambini di 15 anni, se fate sta fine, è normale. Bambino, a casa a giocare. Non bambino a mezzanotte in ... Leggi su open.online

