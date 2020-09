Coppa Italia, oggi il sorteggio del tabellone: Inter in campo a gennaio (Di martedì 8 settembre 2020) oggi il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020/2021 Si svolgerà nel primo pomeriggio di oggi il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. L’Inter, così come le prime 8 in classifica della Serie A 2019/2020, entreranno in scena negli ottavi di finale che si svolgeranno tra il 13 e il 20 gennaio 2021. I quarti di finale si svolgeranno nella settimana del 27 gennaio, con semifinali (unico turno con andata e ritorno) tra il 3 e il 10 febbraio. La finalissima è invece fissata per il 19 maggio 2021 con San Siro candidata principale ha ospitare l’ultimo atto del torneo. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine

