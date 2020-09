Colleferro, Conte: “Confidiamo che si arrivi presto a condanne certe e severe. I nostri figli rifuggano il mito della violenza” (Di martedì 8 settembre 2020) È nel giorno gli aggressori di Colleferro rispondono alle domande del gip per il pestaggio di Willy Duarte che arriva la riflessione del premier, Giuseppe Conte, che spera che arrivino presto “condanne severe”. Un pensiero espresso dopo la telefonata con i genitori del 21enne massacrato di botte per aver tentato di difendere un amico. “La tragedia che ieri si è abbattuta sui familiari di Willy Monteiro Duarte mi ha colpito profondamente. Mi ha lasciato scioccato. Un ragazzo che aveva da poco varcato la soglia dei 20 anni, studiava e lavorava, viveva appieno le proprie passioni, le proprie emozioni. Coltivava i propri sogni ed era probabilmente esposto alle tante incertezze che impensieriscono i giovani intenti a costruire il proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #WillyMonteiro I fratelli Bianchi respingono ogni accusa durante l'interrogatorio di convalida del fermo per l'ucc… - Noovyis : (Colleferro, Conte: “Confidiamo che si arrivi presto a condanne certe e severe. I nostri figli rifuggano il mito de… - giuliog : Colleferro, Conte: 'Scioccato dalla morte di Willy. Ho chiamato i genitori. Violenza cieca, cosa diremo ai nostri f… - Eposmail : RT @Virus1979C: Colleferro, Conte: “Scioccato dalla morte di Willy. Ho chiamato i genitori. Violenza cieca, cosa diremo ai nostri figli?” h… - TheRenry : RT @fanpage: Omicidio Colleferro, il premier Conte: “Scioccato dalla morte di Willy, ho chiamato i genitori” -