Charlie Says: lo Spahn Movie Ranch del film è lo stesso usato da Quentin Tarantino (Di martedì 8 settembre 2020) Lo Spahn Movie Ranch è stato usato per le riprese di Charlie Says e per C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino. Il set di Charlie Says in cui sono state girate le scene dello Spahn Movie Ranch è lo stesso usato nell'ultimo film di Quentin Tarantino: C'era una volta a... Hollywood. Il film drammatico/biografico è stato diretto da Mary Harron e vede Matt Smith nei panni del famigerato assassino Charles Manson. Lo Spahn Movie Ranch era un ... Leggi su movieplayer

