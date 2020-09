Bielorussia, l’oppositrice Kolesnikova arrestata al confine con l’Ucraina. Lukashenko: “Voleva fuggire” (Di martedì 8 settembre 2020) L’oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova è stata arrestata questa notte al confine con l’Ucraina, secondo quanto confermato ufficialmente dalle autorità bielorusse. La vicenda, che riguarda la maggiore esponente dell’opposizione nazionale rimasta ancora in patria, non è ancora del tutto chiara. La notizia dell’arresto arriva dopo che ieri si erano perse le tracce di Kolesnikova, in quello che i suoi collaboratori hanno chiamato un “rapimento” organizzato dal regime, avvenuto in pieno giorno a Minsk. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko durante un’intervista ai media russi ha dichiarato che Kolesnikova “voleva scappare dalla sorella in Ucraina“, invece i media ucraini riportano che ... Leggi su tpi

martaottaviani : Maria #Kolesnikova, l'ultima oppositrice rimasta in #Bielorussia è stata rapita questa mattina nel centro di #Minsk… - Corriere : Tensione in Bielorussia, «rapita l’oppositrice Maria Kolesnikova» - Internazionale : • Arrestata in Bielorussia l’oppositrice Maria Kolesnikova • Annullate in Arabia Saudita le condanne a morte per l’… - EnzoDeLuca19881 : RT @Corriere: Tensione in Bielorussia, «rapita l’oppositrice Maria Kolesnikova» - ottovanz : RT @Internazionale: • Arrestata in Bielorussia l’oppositrice Maria Kolesnikova • Annullate in Arabia Saudita le condanne a morte per l’omic… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia l’oppositrice Bielorussia, arrestata anche Maria Kolesnikova, l’ultima oppositrice. «È in Ucraina» Corriere della Sera