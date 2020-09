‘Ballando con le Stelle 15’, la verità di Raimondo Todaro sul presunto flirt con Elisa Isoardi (Di martedì 8 settembre 2020) Sta per tornare Ballando con le Stelle, e tra i professionisti ormai veterani della trasmissione condotta da Milly Carlucci non poteva mancare Raimondo Todaro. Il ballerino negli scorsi mesi è stato al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca che, nel frattempo, ha vissuto una breve relazione – ormai finita – con l’ex allievo di Amici Valentin Dumitru. Raimondo è dunque pronto a tornare in pista, questa volta al fianco di Elisa Isoardi, la concorrente che seguirà nel corso di questa edizione di Ballando. Risale a soli pochi giorni fa l’indiscrezione che vorrebbe Todaro e la Isoardi molto in sintonia. Alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, infatti, hanno ... Leggi su isaechia

Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - melecotte : RT @Zitacida: Per me ancora shock che in Germania il nazismo sia motivo giustamente di vergogna sempiterna e in Italia abbiamo la Mussolini… - moniamezaache : RT @Zitacida: Per me ancora shock che in Germania il nazismo sia motivo giustamente di vergogna sempiterna e in Italia abbiamo la Mussolini… -

