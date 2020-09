Accoltellato fuori dalla discoteca, Bettarini torna in aula: anche l'amica subì lesioni (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 settembre 2020 - È tornato in scena in un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano il caso dell 'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il 21enne figlio dell'ex calciatore Stefano e ... Leggi su ilgiorno

Milano, 8 settembre 2020 - È tornato in scena in un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano il caso dell'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il 21enne figlio dell'ex calciatore Stefano e della ...

Colleferro, giovane ucciso a calci e pugni dopo una rissa: 4 fermati. Il sindaco: «Siamo senza parole». Domani lutto cittadino

Notte di follia a Colleferro, in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, capoverdiano, è morto in seguito ad una violenta rissa scoppiata tra due gruppi di giovani in centro in piazz ...

