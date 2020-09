Zampa: «Forse pubblico a San Siro per il derby» (Di lunedì 7 settembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, durante un intervento su Radio Punto Nuovo ha parlato del delicato tema relativo alla riapertura degli stadi. “Si teme che non si riescano a gestire grandi eventi sportivi. Ho spiegato più volte che l’arrivo di tante persone, gli inevitabili assembramenti e i mezzi di trasporto sono aspetti di grande rischio. A oggi … L'articolo Zampa: «Forse pubblico a San Siro per il derby» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

