‘Uomini e Donne’, tutte le novità della prima puntata: il nuovo studio, i componenti del parterre separati e delle mascherine “particolari” (Foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) Per la gioia del suo affezionato pubblico, oggi è ritornato Uomini e Donne e le novità del dating show di Canale 5 sono state innumerevoli: innanzitutto, come annunciato già qualche mese fa, la divisione tra Trono Over e Trono Classico è stata eliminata e i protagonisti dei due format sono stati riuniti in un solo contesto, con la possibilità di interagire tra loro, com’era stato per le ultime puntate della scorsa stagione. A cambiare, però, non è stata solo la formula del programma, ma anche, fisicamente, lo studio, a prova di tutte le normative imposte dall’emergenza sanitaria causata dal Covid. Per consentire il distanziamento sociale, infatti, i vari protagonisti del parterre sono separati tra di loro da lastre di plexiglas, così ... Leggi su isaechia

