Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 12:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in Italia dopo i mesi di loksound si ritorna in classe a ripartire per primi gli alunni dell’Alto Adige oggi la firma del premier Conte sul dpcm che prolunga al 30 settembre le misure anti covid scontro a distanza speranza Salvini sul piano del comitato tecnico-scientifico il ministro Gualtieri vede un autunno positivo crescita oltre le previsioni e con i fondi europei spazio per la riforma fiscale e a proposito di scuola Matteo Salvini sono diventato il suo pane quotidiano vorrei che disse lui si è impegnata a collaborare un po’ sulla ripartenza delle scuole Ostia usato il tema come una clava elettorale teorizzando famiglie e studenti così la ministra dell’Istruzione Luciache continua ce l’ha una coscienza o ha ... Leggi su romadailynews

Venerdì 13: Jason più letale che mai nel trailer di questo fan film

E' stato diffuso in rete il trailer di Friday the 13th: Never Hike in the Snow, un film amatoriale realizzato dai fan e dedicato interamente a uno dei personaggi più celebri del cinema slasher, ovvero ...

Apre il Polo Scolastico di Casciana Terme

A Casciana Terme Lari l’anno scolastico inizia davvero con una buona notizia: apre la nuova scuola di Casciana Terme. La costruzione del polo scolastico infatti è finalmente giunta a conclusione e ade ...

