Trapani | ammessi a finanziamento progetti per circa 400 000€

Con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il MISE del 31/08/2020, sono stati ammessi a cofinanziamento le progettazioni proposte dal Comune di Trapani per la messa in sicurezza di 3 opere pubbliche. Si tratta – dichiara il Sindaco – di progettazioni di livello esecutivo e definitivo che permetteranno il finanziamento successivo di importanti...

