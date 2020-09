Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo ‘Un Game per la Ricerca’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 set. (Adnkronos) – Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico ‘Un Game per la Ricerca’ che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un’iniziativa nata da un’idea dell’avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing.I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel ... Leggi su calcioweb.eu

Freedomtripita1 : A settembre lo sport diventa il protagonista indiscusso dell’Isola di Albarella grazie a una serie di appuntamenti… - StraNotizie : Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' - CsbBorgogna : @PianetAzzurro dedica spazio alla 4^ edizione del Torneo benefico di tennis “Un Game per la Ricerca”, che si disput… - sportli26181512 : US Open, i risultati degli ottavi: Zverev vola ai quarti, oggi Berrettini contro Rublev: Con la squalifica di Djoko… - sportface2016 : #tennis #USOpen: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 7 settembre. In campo Serena #Williams, #Medvedev e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis settembre Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca' Adnkronos VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (7-13 settembre): LUNEDÌ 7 - Calcio: Nations League. Olanda-Italia - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Pesaro-Roma; Sassari Brindis ...

Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting C ...

PALERMO - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (7-13 settembre): LUNEDÌ 7 - Calcio: Nations League. Olanda-Italia - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Pesaro-Roma; Sassari Brindis ...Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting C ...