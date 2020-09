Sgarbi a Gassmann: «Vigliacchetto spudorato. Parli di odio tu che inviti a mandarmi aff***» (Di lunedì 7 settembre 2020) Vittorio Sgarbi ha la memoria d’elefante e le cose se le lega al dito. “Si può essere così spudorati nel mentire?”. Il critico d’arte su Facebook tuona contro Alessandro Gassman, riannodando il filo di una polemica social di qualche giorno fa sull’ordinanza-provocazione di Sgarbi (da sindaco di Sutri) contro l’uso delle mascherine in pubblico. Ebbene, l’attore era astato molto ruvido sulla disposizione. Aveva scritto: “Quando sei nel comune di Sutri governato da cosetto nervosetto e ti fanno la multa perché porti la mascherina fuori orario, a quale distanza devi stare per mandarlo a f….'”. Botta e risposta Sgarbi – Gassmann Ecco, questo stesso Alessandro Gassmann che con il suo ... Leggi su secoloditalia

