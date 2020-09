Referendum, Zingaretti schiera il Pd per il Sì e prova a superare le lacerazioni: «Ma non vincerà il populismo» (Di lunedì 7 settembre 2020) Sì al Referendum, per avere ancora più riforme. Lo dice il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione alla direzione nazionale Pd – in corso in queste ore a Roma al Nazareno, con alcuni esponenti collegati da remoto – la posizione già anticipata in vista della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre, per confermare – o fermare, se dovesse vincere il No – il taglio del numero dei parlamentari. «Il Pd in uno scenario di rischi e opportunità è al governo del Paese e noi siamo percepiti come forza seria che dà stabilita all’Italia, dentro e fuori», dice il segretario rispondendo ai mal di pancia interni sulla nascita e la tenuta dell’esecutivo con il Movimento 5 Stelle. «Difendo la scelta di far nascere il governo, una scelta lungimirante. ... Leggi su open.online

