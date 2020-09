"Quella più distante. Bellissima, ma...": Bruno Vespa, una scomoda verità su Monica Bellucci (Di lunedì 7 settembre 2020) Si torna a parlare di Bellissime!, il libro di Bruno Vespa edito da Rai Libri e tutto dedicato alle donne, "uno spaccato del costume italiano degli ultimi 60 anni. Dal Neorealismo fino a Instagram, sembrano siano passati sei secoli", spiega il conduttore di Porta a Porta in un'intervista a Leggo. Nel colloquio si spazia da Gina Lollobrigida a Diletta Leotta, da Claudia Kolla a Valeria Marini. Molto interessanti, nel dettaglio, le risposte che Vespa offre su Monica Bellucci e Belen Rodriguez. Si parte dall'attrice: "La percepisco come Quella più distante. Splendida donna, indubbiamente. Molto fredda però - sottolinea Vespa -. Non è il prototipo della passionaria come la Lollo, la stessa Sandrelli è una ... Leggi su liberoquotidiano

ellievergas : bella bellissima quella mentale ma con quella ci sc*pi fino ad un certo punto - diilettae : @g_pi_twt il bello è che c’hanno mandato in onda quella editata e nel behind c’era tutto questo omg - zazoomblog : Chiariello: ADL con quella frase voleva dire che non si farà più condizionare dalla piazza -… - news24_napoli : Chiariello: “ADL con quella frase voleva dire che non si farà più… - floriesse : Ecco a voi i ...sovranisti. Pure la 'guerra tra Regioni' . Toscani ricordiamocelo. Quella è la gentaglia di destra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella più A Monza Schumi junior "salva" la Rossa più brutta ilGiornale.it Il dramma di Nina Moric: "Carlos non mi risponde più al telefono e non lo posso vedere"

La disperazione di Nina Moric è tutta in un fiume di parole che la showgirl ha deciso di affidare a Instagram, a quanto pare l'ultimo strumento che le è rimasto per comunicare con suo figlio Carlos Co ...

Emanuele Aloi: Bestseller “Timidezza Si-Cura”, il libro su come ...

Rivelata la strategia per vivere una vita all’altezza delle proprie aspettative economiche, emozionali e spirituali. Secondo le ultime statistiche, la timidezza sembra esser diventata un problema anch ...

La disperazione di Nina Moric è tutta in un fiume di parole che la showgirl ha deciso di affidare a Instagram, a quanto pare l'ultimo strumento che le è rimasto per comunicare con suo figlio Carlos Co ...Rivelata la strategia per vivere una vita all’altezza delle proprie aspettative economiche, emozionali e spirituali. Secondo le ultime statistiche, la timidezza sembra esser diventata un problema anch ...